Nintendo verhoogt Switch-leveringen in juli en augustus

Het was eigenlijk onvermijdelijk: ondanks dat Nintendo beloofde dat er bij de launch geen voorraadtekort zou zijn voor de Nintendo Switch, is het apparaat nog altijd behoorlijk schaars en moet je flink wat mazzel hebben om er een in de winkel te vinden. Nintendo doet er echter alles aan om de Switch zo snel mogelijk te produceren en te distribueren en belooft de verscheping van de console vanaf volgende maand flink op te schroeven.Op de Japanse site van het bedrijf is een verontschuldiging voor de voorraadproblemen verschenen, alsook de belofte dat er vanaf volgende maand een stuk meer Switch-consoles verscheept gaan worden. Het zou daarbij overigens vooral gaan om de speciale Splatoon 2-bundel, die (vooralsnog) exclusief in Japan verschijnt.Het bericht van Nintendo belooft echter dat de Japanners blijven werken aan het versterken van het productiesysteem, zodat de Switch aan zoveel mogelijk klanten geleverd kan worden. Ook buiten Japan zou de Switch dus steeds makkelijker verkrijgbaar moeten worden naarmate het jaar vordert.Hopelijk zijn de problemen snel verholpen, zodat zoveel mogelijk gamers kunnen genieten van The Legend of Zelda: Breath of the Wild , het recent verschenen ARMS en het aankomende Super Mario Odyssey