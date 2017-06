Nintendo zal de SNES Mini 'significant meer' produceren dan NES Classic Mini

Na het succes van de NES Classic Mini was het natuurlijk slechts een kwestie van tijd alvorens Nintendo het Super Nintendo Entertainment System van een soortgelijke behandeling zou voorzien. Eerder vandaag was het dan eindelijk zover en onthulde de Japanse consolefabrikant de SNES Mini . Deze miniconsole zal 21 games bevatten, zoals Super Mario Kart en Yoshi's Island, maar ook het niet eerder verschenen Star Fox 2.De console, inclusief twee controllers, haal je voor zo'n tachtig dollar in huis, maar de grote vraag is natuurlijk in welke oplage de SNES Mini geproduceerd zal worden. De NES Classic Mini was immers vanaf de release tot het stopzetten van de productie enkele maanden later nauwelijks verkrijgbaar. De grote vraag naar de NES Classic Mini zorgde er dan ook voor datde console voor flinke bedragen trachtten te verkopen.Soortgelijke taferelen zullen bij de SNES Mini mogelijk voorkomen worden, want Nintendo laat tegenover Kotaku weten dat het 'significant meer' eenheden van de SNES Mini zal produceren dan dat er van de NES Classic Mini gemaakt zijn. Toch hoef je niet te verwachten dat de SNES Mini erg lang in de winkelschappen te vinden is, vooralsnog is Nintendo van plan om de console enkel dit jaar te produceren:

We arenít providing specific numbers, but we will produce significantly more units of Super NES Classic Edition than we did of NES Classic Edition.



Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition is currently planned to ship from Sept. 29 until the end of calendar year 2017. At this time, we have nothing to announce regarding any possible shipments beyond this year.



Our long-term efforts are focused on delivering great games for the Nintendo Switch system and continuing to build momentum for that platform, as well as serving the more than 63 million owners of Nintendo 3DS family systems. We are offering Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition in special recognition of the fans who show tremendous interest our classic content.

De SNES Mini verschijnt op 29 september van dit jaar.