NVIDIA SHIELD Summer Sale brengt veel korting op streambare games

De NVIDIA SHIELD TV werd eerder al met enige lof ontvangen op GamersNET, maar wordt deze zomer ook nog eens voorzien van een hevig afgeprijsde catalogus. Onder het mom van de NVIDIA SHIELD Summer Game Sales worden acht titels uit het GeForce Now-assortiment hevig afgeprijsd. De actie loopt tot 25 juni.GeForce NOW geldt al langer als NVIDIA's eigen streamdienst, waarbij high-end games direct naar je SHIELD-apparaat gestreamd kunnen worden. Apparaten zoals het eerdergenoemde SHIELD TV kastje, maar ook NVIDIA's eigen K1 Tablet. Downloads, installaties en patches worden daarbij grotendeels achterwege gelaten, gezien de game per direct vanuit supercomputers naar desbetreffende apparaat gezonden worden.De kortingen zijn deze zomer dan ook niet mis. Zo pak je deze week het ongekend uitgestrekte (en zonnige) Mad Max op voor een euro of zeven, of is de Game of the Year-editie van The Witcher 3 tegen slechts de helft van de oorspronkelijke prijs te verkrijgen.Onderstaande overzicht helpt je een handje op weg, mocht je nog een nieuwe game zoeken voor je GeForce NOW-collectie:Wat jij? Goede deals voor deze zomer, of ben je al voorzien van een goede game om de vakantie mee door te brengen?