Ontwikkelaar A Way Out: PlayStation 4 is feitelijk een vijf jaar oude pc

A Way Out was voor velen een hoogtepunt van de afgelopen E3. Josef Fares, de leidinggevende van ontwikkelaar Hazelight, is echter niet alleen bekend om deze game, maar ook om zijn directheid. In een interview met Engadget sprak de beste man zich bijvoorbeeld behoorlijk kritisch uit over de kracht van de huidige consoles.Het is niet helemaal duidelijk de de kracht van de PlayStation 4 ter sprake kwam, maar dit had Fares te melden:

You want the honest truth? This machine is not so strong as you think. This is like a five-year-old PC. If consoles were as powerful as PCs are today, you would see all different games. Most of the work developers put out there is to make them work on consoles.

Volgens Fares houden consoles de ontwikkeling van de game-industrie inderdaad tegen, zoals veel pc-gamers ook graag zeggen bij het verdedigen van het PC Master Race. Ontwikkelaars moeten een groot deel van hun tijd en middelen investeren in het speelbaar maken van hun games op minder krachtige hardware.Op zich heeft Fares een punt, vooral wat betreft CPU-kracht: zelfs de recent onthulde Xbox One X heeft slechts een iets betere versie van de processor van de oorspronkelijke Xbox One, die ook aanwezig is in de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Toch hebben ontwikkelaars de afgelopen jaren wat grafische pareltjes afgeleverd. Fares zegt echter dat we de game-industrie onherkenbaar zou zijn als de consoles zich op hetzelfde tempo als de pc-markt hadden ontwikkeld.A Way Out verschijnt begin 2018.