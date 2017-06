Ontwikkelaar verwijdert DRM van RiME nu deze gekraakt is

lead producer

Ontwikkelaar Grey Box koos ervoor om RiME te beveiligen met Denuvo, een DRM-technologie die piraterij moet tegengaan. Desalniettemin gafCody Bradle voor de release al aan weinig vertrouwen te hebben in dergelijke software. Hij verwachtte dat de beveiliging "binnen twee tot drie weken" gekraakt zou zijn.Die verwachting werd ruimschoots overtroffen, want RiME verscheen vijf dagen na zijn release al op torrentwebsites. Daarom heeft Grey Box besloten de DRM-beveiliging uit de game te halen. Gamers die het spel eerlijk hebben gekocht, zullen dankzij de verwijdering van Denuvo een lichte prestatieverbetering merken.De beveiliging wordt verwijderd door een patch die nu te downloaden is. Daarnaast werkt Grey Box aan een nieuwe update, die volgende week zal verschijnen:

This patch will provide a fix for the VR initialization bug, and will also provide a fix to some specific instances of hardware-related crashes, among other updates which will be detailed at the time. We sincerely thank players who have reported issues, and a special thanks to those who have worked with us to provide additional details, DxDiag files, and the like.

RiME verscheen vorige week voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.