Auteur : Leon Stougie maandag 12 juni 2017 om 06:21:06

Opvolger Ori and the Blind Forest onthuld Onder de begeleiding van stemmige pianomuziek werd een nieuwe Ori-game op de Xbox-persconferentie onthuld. Zoals eerder al uit geruchten naar voren kwam, heet de game Ori and the Will of the Wisps. Een releasedatum voor deze platformer van Moon Studios is nog niet bekend.



Ori and the Will of the Wisps verschijnt exclusief voor de Xbox One en Windows 10. De game is daarnaast geoptimaliseerd voor de Xbox One X en ondersteunt het Play Anywhere-programma.