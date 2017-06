PayPal bevestigt begindatum voor Steam Summer Sale: 22 juni

Het begint er haast op te lijken dat PayPal en Valve een deal hebben voor de onthulling van uitverkoopdata, want zowel in 2015 als in 2016 lekte de betaalgigant de data voor de Steam Summer Sales, en ook dit jaar bevestigt PayPal eerdere geruchten dat we vanaf 22 juni flinke kortingen kunnen krijgen op Steam.De eerdere geruchten kwamen op gang toen een screenshot uit een besloten ontwikkelaarsgroep op Steam zijn weg vond naar Reddit. Aangezien PayPal dezelfde datum noemt, lijkt het waarschijnlijk dat dit inderdaad de dag is dat Valve onze zuurverdiende centen gaat innen. Als het gerucht over de einddatum ook correct zijn, eindigt de Steam Summer Sale dit jaar op 5 juli.Hoewel er dus nog niets écht officieel bekend is gemaakt, lijkt het erop dat we overmorgen weer in de verleiding worden gebracht met allerlei mooie gamedeals.