Auteur : Mike Gevers dinsdag 13 juni 2017 om 04:44:06

PlayLink aangekondigd voor PlayStation 4; maak je smartphone een controller Tijdens de pre-show van Sony's E3-persconferentie werd PlayLink aangekondigd: een app die samenwerkt met je PlayStation 4 en je smartphone in een controller kan veranderen in bepaalde games.



De games waarmee PlayLink werkt, zijn That's You!, Hidden Agenda, Frantics, Singstar: Celebration en Knowledge is Power. De app lijkt dus ideaal voor feestjes: bijna iedereen heeft wel een smartphone en daarmee dus ook een potentiŽle controller in zijn broekzak.