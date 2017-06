Raid Battles nu beschikbaar in Pokémon Go; enkel voor level 31+

Hoewel de grote update voor Pokémon Go al enkele dagen uit is, heeft Niantic de langverwachte Raid Battles pas enkele uren geleden aangezet. Helaas zullen de meeste spelers daar voorlopig niks van merken. De gevechten zijn namelijk enkel zichtbaar voor spelers die minstens level 31 hebben bereikt.Via het officiële Twitter-account van Pokémon Go meldt Niantic:

Trainers level 35 and above: You can now participate in Raid Battles at select Gyms around the world.

De Raid Battles zullen de komende uren geleidelijk uitgerold worden voor spelers met lagere levels.