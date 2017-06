Razer breidt netwerk voor zGold-betaling uit met meer distributeurs

in-house

Razers eigen valuta breidt zich uit. Met ingang van vandaag is de digitale zGold-eenheid bij een groot aantal nieuwe platformen en uitgevers legitiem geworden, waardoor er meer aankopen gedaan kunnen worden met Razers gulden gelden. Voortaan kunnen er ook games en in-game items gekocht worden met zGold bij Wargaming, Nexon en de PlayStation Store, zij het dan wel enkel in Zuid-AziŽ.De uitbreiding komt deels voort uit een samenwerking van Razer met MOL AccessPortal, een voorloper voor elektronische betalingen in met name AziŽ. Voortaan gaat MOL de hoofddistributeur van Razers zGold worden, waarmee het bedrijf een verbeterde grip op de Zuid-Aziatische markt hoop te verzekeren.zGold vormt nu al langer het eerste deel van de Razer zVault , eenloyaliteitsinitiatief van Razer. Door Razer-software te gebruiken, games te spelen en aankopen te doen met zGold, kun je zSilver verdienen, waarmee dan weer 'gratis' beloningen te betalen zijn.Of de Razer zVault (en dus het zGold en zSilver) nuttig kan zijn voor de gemiddelde gamer, legden we al eerder uiteen op GamersNET. Lees vooral onze Is Razer zVault de moeite waard column om alles te weten te komen over het loyaliteits- en betalingsprogramma.