Release Metal Gear Survive uitgesteld naar volgend jaar

Hoewel met Hideo Kojima de geestelijk vader van de Metal Gear-franchise niet langer bij Konami werkzaam is, ziet de Japanse uitgever toch wel degelijk een toekomst voor de miljoenenfranchise. Zo kondigde Konami vorig jaar augustus Metal Gear Survive aan. In deze Metal Gear-spin off kom je in een alternatieve tijdlijn terecht en vecht je tegen zombie-achtige figuren. Dit doe je niet alleen in een co÷peratieve multiplayermodus, maar ook zal de game over een singleplayeravontuur beschikken.Hoewel Metal Gear Survive dit jaar zou moeten verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, blijkt een release in 2017 toch wat te optimistisch gedacht. Konami laat nu namelijk weten dat Metal Gear Survive in plaats hiervan begin 2018 moet verschijnen.