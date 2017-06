Releasedata Super Mario Odyssey & Xenoblade Chronicles 2 gelekt

Super Mario Odyssey moet de eerste sandbox Mario-game worden sinds Super Mario 64 en Super Mario Sunshine. Een bron binnen GameStop verklaarde tegenover GoNintendo dat het spel op 17 november verschijnt voor de Nintendo Switch. Nintendo gaf eerder zelf aan dat het spel "rond de feestdagen" zou verschijnen.Daarnaast meldde de bron dat Xenoblade Chronicles 2, die ook verschijnt voor de Nintendo Switch, is uitgesteld en pas in februari 2018 verschijnt. Hoewel GoNintendo er niet vaak naast zit met dit soort nieuws, blijven het geruchten. Tijdens Nintendo Direct, aankomende dinsdag om 18:00 uur, krijgen we ongetwijfeld meer te horen over deze games.