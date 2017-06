Auteur : Mike Gevers dinsdag 13 juni 2017 om 05:03:24

Releasedatum Destiny 2 bekend; consoleversie twee dagen eerder Op de E3 is de releasedatum van Destiny 2 onthuld: 6 september voor de Xbox One en PlayStation 4, en 24 oktober voor de pc. Ook is bekendgemaakt dat er een beta komt voor de game.



Mensen die Destiny 2 voor de betaperiode pre-orderen, krijgen eerder toegang tot de testperiode. Voor PlayStation 4-bezitters begint de beta op 18 juli om 19:00 uur. Xbox One-gamers moeten 24 uur langer wachten. Op 21 juli om 19:00 uur krijgen alle bezitters van een Xbox One of PlayStation 4 toegang tot de beta.



Ook de pc-versie van Destiny 2 wordt voorzien van een testperiode, maar die vindt eind augustus plaats.