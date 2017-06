Sony clarificeert: Shadow of the Colossus op PlayStation 4 is remake, geen remaster

Een beetje een inkoppertje als je naar de trailer kijkt die Sony op zijn persconferentie tijdens de E3 2017 toonde, maar het is toch fijn om een bevestiging te krijgen: Shadow of the Colossus op de PlayStation 4 betreft een remake. Het is daarmee niet een eenvoudige remaster zoals eerder werd gedacht , maar de assets worden compleet opnieuw gemaakt. Dit wist Shuhei Yoshida, de baas van Sony Worldwide Studios, in een interview met het Japanse gamesblad Famitsu te clarificeren.Shuhei Yoshida gaf tevens aan dat er geen extra content in het spel aanwezig zal zijn; het betreft dezelfde game als we op de PlayStation 2 en 3 hebben kunnen ervaren. In zijn (vertaalde) woorden:

Het is een remake. De content van de game is hetzelfde als het origineel, maar alle assets worden opnieuw gemaakt. We bedachten dat als we een Shadow of the Colossus in het PlayStation 4-tijdperk maken, we dergelijke tech kunnen gebruiken. Bluepoint is de ontwikkelaar achter de PS3 remasters van ICO en Shadow of the Colossus. We kennen ze dus goed.