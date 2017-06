Sony: We hielden PS4-games achter tijdens E3-persconferentie

Hoewel Sony tijdens zijn E3-persconferentie met de aankondiging van een flinke lading PlayStation VR-games en gameplay van onder andere Days Gone God of War en Spider-Man heel wat PlayStation-fans tevreden hield, wist de Japanse consolefabrikant toch nauwelijks echt te verrassen. Grote nieuwe aankondigingen bleven grotendeels achterwege, maar dat betekent niet dat Sony geen nieuwe projecten in petto heeft voor de PlayStation 4.De PlayStation-fabrikant heeft echter simpelweg besloten om diverse aankondigingen achter te houden, zo laat Sony Worldwide Studios-baas Shuhei Yoshida weten. Sony heeft hiertoe besloten om zo later dit jaar ook nog onthullingen te kunnen doen. Logischerwijs kunnen we dus tijdens de Tokyo Game Show in september en Sony's eigen PlayStation Experience in december nog wel wat verrassingen verwachten:

There are things we have held [back]. We chose not to show those at E3 2017, but there will be some more news coming out from our teams later this year. No question.