Auteur : DaniŽl de Zwart maandag 12 juni 2017 om 22:55:57

South Park: Phone Destroyer aangekondigd voor mobiele platformen Tijdens de persconferentie van Ubisoft is South Park: Phone Destroyer onthuld, een game voor mobiele platformen. Je gaat gevechten aan met je bekende South Park-helden in veel verschillende outfits, zoals indianen, aliens en nog meer gekke verkleedpartijen.



South Park: Phone Destroyer verschijnt in 2017 voor de mobiele platformen.