Spelersaantal For Honor sinds launch met 95 procent gedaald op Steam

For Honor is prima ontvangen, zoals ook in onze review te lezen is, maar qua spelersaantal gaat het niet geheel lekker. Sinds de release op 14 februari is het spelersaantal op Steam namelijk met 95 procent gedaald en de onlangs verschenen DLC lijkt dit aantal vooralsnog niet op te krikken.

For Honor has lost 95% of its players on Steam since it released in February. The start of this decline in player numbers could be traced all the way back to launch, when it lost over half of its player base in the first two weeks alone.

player base

De daling van dewerd echter al vroeg na release ingezet, want in de eerste twee weken verloor For Honor al meer dan de helft van zijn spelers op Steam. Een deel van de oorzaak zal aan de haperende servers liggen, die in het begin meer regel dan uitzondering was. Maar de unieke gameplay leek al snel om te slaan in een paar speelstijlen die bijna niet te verdedigen zijn.

For Honorís best concurrent player record was achieved at launch with 45,000 players. At the time of writing, the gameís 24 hour peak stands at 2,833 players. Shadows and Might DLC gave the numbers a boost from 2,200 to 4,700, but things quickly turned back to pre-DLC numbers.

Tussen de beta en de launch was een verschil van 36 procent spelers te merken. Toen de game uitkwam, piekte For Honor op Steam met 45.000 spelers, maar dit aantal hangt nu rond de 2.200. Een kleine stijging naar 4.700 spelers toen de Shadows & Might DLC verscheen, al was dit van korte duur.Was dit te verwachten of is dit eeuwig zonde? En speel je For Honor nog?