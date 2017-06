Auteur : DaniŽl de Zwart maandag 12 juni 2017 om 22:59:45

Steep krijgt grote uitbreiding met Road to the Olympics Steep krijgt dit najaar zijn eerste grote uitbreiding met de Olympische Spelen als hoofdthema, genaamd Road to the Olympics. Werk jezelf omhoog en win wedstrijden op je ski's en snowboard in alle Olympische disciplines. De Olympische Spelen worden in 2018 in Pyeongchang gehouden.



De Road to the Olympics-expansion van Steep verschijnt op 5 december.