Stemactrice Chloe keert niet terug in Life is Strange prequel

Ashley Burch, de stemactrice die de rol van Chloe op zich nam in Life is Strange, keert niet terug om haar stem te lenen aan Life is Strange: Before the Storm. Vanwege een staking van SAG-AFTRA, de Amerikaanse bond voor (stem)acteurs en televisie- en radio-artiesten, heeft ze dit besluit gemaakt, hoewel ze wel als consultant haar hulp aan de game biedt.In een Twitter-bericht zei Ashley Burch het volgende:

Hey y'all, to the fans asking I wasn't able to reprise my role as Chloe in Life is Strange: Before the Storm due to the SAG-AFTRA strike.

In een latere tweet gaf ze aan dat zei desondanks blij is toch een rol te kunnen vervullen voor de prequel.

Chloe means a lot to me. Grateful for the opportunity to consult on her character.

Life is Strange: Before the Storm speelt zich af voor de gebeurtenissen van de oorspronkelijke game en draait om de relatie van Chloe Price met Rachel Amber. Het spel is in ontwikkeling bij Deck Nine Games. De oorspronkelijke ontwikkelaar, DONTNOD, is ondertussen bezig met Life is Strange 2.