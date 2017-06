Styx: Shards of Darkness krijgt demo op Steam

Styx: Shards of Darkness is een game die je moet liggen en is dan ook de perfecte kandidaat voor een gratis demo. Nu is het zover: op Steam is de game nu gratis uit te proberen. Het lijkt wellicht een ietwat karige demo, aangezien alleen de tutorial speelbaar is. Maar dit gedeelte van het spel is een goede representatie van de game als geheel, aangezien het net zo uitgestrekt en open is als de hoofdgame.Daarnaast is de game tot 12 juni te koop met veertig procent korting. Als je inderdaad besluit om Styx: Shards of Darkness te kopen, blijft je voortgang van de proefperiode bewaard, zodat je niet opnieuw door het tutoriallevel hoeft te ploegen. Mocht je dus ge´nteresseerd zijn in het spel, is nu het perfecte moment om Styx: Shards of Darkness uit te proberen.