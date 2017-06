Superhot VR komt deze zomer naar PlayStation VR

SUPER. HOT.

SUPERHOT VR is coming to PS VR this summer. More at https://t.co/6WGSKHicJz pic.twitter.com/KqyzO7CV9M PlayStation (@PlayStation) 13 juni 2017

Goed nieuws voor eigenaren van een PlayStation VR, want Sony heeft in zijn pre-show zojuist een nieuwe game voor dit apparaat onthuld. Superhot VR komt in de zomer van dit jaar namelijk naar de PlayStation VR. Een exacte releasedatum is momenteel nog niet bekend.