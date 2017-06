Auteur : DaniŽl de Zwart maandag 12 juni 2017 om 22:42:11

Transference aangekondigd door Ubisoft en draait om PTSD Ubisoft heeft op haar persconferentie een nieuwe VR-game onthuld, genaamd Transference. In de trailer zagen we Elijah Wood en een vage, trippy en horror setting. De game draait om een posttraumatische stressstoornis (PTSD), maar meer weten we nog niet.



Transference verschijnt voor voor VR in de lente van 2018.