Twitter-account Detroit: Become Human haalt uit naar Xbox-bezitters; tweet verwijderd

think before you tweet.

Er is niets mis met een beetje onderlinge competitie, maar het Twitter-account van Detroit: Become Human maakte het eerder deze week wel erg bont. Quantic Dream plaatste hierop de tekst "When you wake up and Detroit: Become Human is still a PS4 exclusive and youíre still an Xbox owner", met daaronder een plaatje uit de trailer waar "face dilemmas" op geschreven is.Het officiŽle account van Xbox was zelfs getagd in de tweet. Hoewel deze niet reageerde, waren er genoeg twitteraars die wel luidkeels hun onvrede uitten. Quantic Dream besloot dan ook al na drie uur om het bericht te verwijderen. Laat het een les zijn, kinderen: