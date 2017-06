Ubisoft bevestigt dat Skull and Bones een verhaalmodus krijgt

De E3 van 2017 is afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat we alle informatie al hebben die de verschillende uitgevers bereid zijn te delen. Skull and Bones was een van de grote verrassingen van de beurs, een piratengame die zowel solo als in cop te spelen zal zijn. Op de beurs zelf lag de nadruk echter vooral op de multiplayer-kant van het verhaal. Ubisoft bevestigt nu echter dat Skull and Bones wl een singleplayer-campagne zal hebben.Ubisoft belooft dat het geen campagne wordt die slechts als opwarmertje dient voor de multiplayer. Het bedrijf belooft iconische karakters en memorabele rivaalpiraten in de singleplayer. Op de E3 is slechts n modus getoond, maar volgens Ubisoft is die, in een ietwat ironische bewoording, slechts een topje van de ijsberg.

[Skull and Bones] will offer a narrative campaign which will be integrated into the game and will not be something aside of the multiplayer experience. In this campaign, players will encounter iconic characters and memorable rival pirates. More details will be shared at a later date.



We only showed Loot Hunt, one of our PvP modes in Disputed Waters. We like to say that this is just the tip of the iceberg of what we have to show for Skull & Bones.

In de laatste E3-vlog van dit jaar noemt Peter Skulls and Bones d grote teleurstelling van de E3, dus het moet nog blijken of de verhaalmodus inderdaad goed is. Eerder beloofde Ubisoft ook een serieuze verhaallijn voor For Honor, maar in zijn review van de game merkte onze Danil op dat het nog steeds aanvoelde als een opwarmertje voor de multiplayer.Hoe dan ook, Skull and Bones komt pas uit in de herfst van 2018, dus in de komende maanden krijgen we vast meer informatie.