Ubisoft onthult het nieuwe piratenspel Skull & Bones

Nadat Ubisoft al met Assassin's Creed 4: Black Flag de wereld der piraten had verkent, wijt het nu een volledig nieuw spel aan zeerovers. In Skull & Bones probeer je je op te werken in de piratenwereld tot de ultieme piraat. Je kunt dit in je eentje doen, maar ook in samenwerking met medespelers. Zo kan je grootse zeeslagen uitvechten in 5 vs. 5 PvP-gevechten, waarbij het je doel is om als team zoveel mogelijk buit te verzamelen.Je vecht echter niet alleen tegen andere piratenschepen, maar je krijgt ook te maken met gevechten uit een andere hoek. In de game kan je namelijk ook zeemonsters, zoals de legendarische Kraken, treffen.De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Singapore en moet in het najaar van 2018 verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Inschrijven voor de beta kan nu al via de website van Skull & Bones