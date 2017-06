Auteur : Leon Stougie maandag 12 juni 2017 om 22:56:42

Ubisoft onthult toys-to-life-game Starlink: Battle for Atlas Ubisoft Toronto heeft op de E3-persconferentie van Ubisoft een nieuwe game onthuld die draait op de Snowdrop-engine. Starlink: Battle for Atlas is een toys-to-life-game waarin je verre werelden kan verkennen met je eigen ruimtescheepje. Hoe dit schip eruitziet heb je in eigen handen. Omdat Starlink: Battle for Atlas een toys-to-life-game is, kan je je schip niet alleen in de game bouwen, maar ook als fysiek model.



Starlink: Battle for Atlas verschijnt in de herfst van 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One en Switch.