Ubisoft Spanje bevestigt op welke platformen Beyond Good & Evil 2 verschijnt?

Tot ieders verbazing toonde Ubisoft op haar persconferentie Beyond Good & Evil 2 en verscheen een huilende Michel Ancel op het podium. Eerder werd bekend dat de game niet op E3 getoond zou worden, maar later dit jaar. Iedereen is in het ootje genomen en dat heeft Ubisoft voor velen goed gedaan.Hoewel de game nog op zich laat wachten, stromen de details binnen en ook de bevestiging van Ubisoft Spanje op welke platformen Beyond Good & Evil 2 moet verschijnen. Via Twitter meldt het bedrijf dat de game uitkomt voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.Het lijkt echter een foutje te zijn, want de tweet is verwijderd en opnieuw geplaatst. Dit keer zonder platformen, maar hieronder is de originele tekst van de tweet te lezen.

Video Impresiones E3 2017. Beyond Good & Evil 2 para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch https://t.co/bYUz6IzyNh



— Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) June 15, 2017

De PlayStation 4, Xbox One en pc zijn het meest aannemelijk, op de bevestiging van de Switch-versie zullen we nog moeten wachten.