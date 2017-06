Uncharted-serie waarschijnlijk niet ten einde na The Lost Legacy

Het leek erop dat de Uncharted-serie binnenkort op zijn einde loopt: Uncharted 4 rondde de verhaallijn van Nathan Drake af en The Lost Legacy zou met een focus op Chloe Frazer de serie beŽindigen. Shaun Escayg, de schrijver en regisseur achter The Lost Legacy, heeft echter gezegd dat hij Uncharted verder ziet gaan, ook zonder Nathan Drake.

I wouldnít say itís the end. This thieving world is huge. Thereís so many characters. Even before we settled on this particular story we were exploring Sullivan, we were exploring Cutter, and pairing each other up, thinking what would be right, what would have conflict, growth, something new, something fresh. And Chloe was the one that kept jumping out. But to say the Uncharted world is doneÖ I doubt that highly.

Dit is nog geen officiŽle bevestiging van een nieuwe Uncharted, maar de serie lijkt verre van beŽindigd, aangezien de wereld der dieven nog flink wat vruchtbare grond voor nieuwe games biedt.Uncharted: The Lost Legacy komt op 22 augustus uit voor PlayStation 4.