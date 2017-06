Auteur : Leon Stougie dinsdag 13 juni 2017 om 02:48:06 Until Dawn-ontwikkelaar Supermassive komt met Hidden Agenda voor de PS4 Supermassive-games bracht ons in 2015 met Until Dawn een van de grote verrassingen van dat jaar. Nu is het nieuwe project van deze ontwikkelaar onthuld: Hidden Agenda. Net zoals Until Dawn moet je voor Hidden Agenda niet al te bang aangelegd zijn, want het gaat hier om een horrorgame. Ditmaal ben je echter niet geheel op jezelf aangewezen, want Hidden Agenda blijkt een co÷peratieve horrorspel te zijn.



Wil je liever griezelen in je eentje? Dan is dat ook mogelijk, want Hidden Agenda is ook gewoon als singleplayergame beschikbaar.



Hidden Agenda moet eind 2017 verschijnen voor de PlayStation 4. Hidden Agenda « Alle game informatie Tweeten



» 02:55 Releasedatum Matterfall onthuld « 02:37 Knack 2 verschijnt begin september Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: Nog geen reacties