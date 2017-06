Up2Date: PlayStation Network - Ghost Recon: Wildlands, Get Even en Final Fantasy XIV

Speelbare Content

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week even geen PlayStation Plus-content, maar wel zijn games te koop als Final Fantasy XIV Online Complete Edition, Nex Machina, Island Flight Simulator, Fantastic Contraption, Get Even en zelfs de PlayStation 3-game Steredenn.Ook is er DLC voor de games Ghost Recon: Wildlands World of Tanks en Warframe.Tot slot, kijk verder voor 'Days of Play' in de PlayStation Store . Wat gaan jullie binnenhalen?

PlayStation 4



Volledige spellen

Nex Machina (€19,99)

Final Fantasy XIV Online Complete Edition - Day One Edition (€54,99)

Final Fantasy XIV Online Complete Collector’s Edition- Day One Edition (€89,99)

Island Flight Simulator (€14,99)

Lili: Child of Geos (€17,99)

Blasting Agent: Ultimate Edition (€2,99)

I Want To Be Human (€2,49)

Chess Ultra (€12,99)

Dead by Daylight: Special Edition (€34,99)

PlayStation VR

PlayStation Vita



Volledige spellen

Blasting Agent: Ultimate Edition (€2,99)

Nurse Love Addiction (€39,99)



PlayStation 3



Volledige spellen

