Valve ontvangt in één dag meer dan 205.000 Steam Refund-verzoeken

Eind vorig jaar kreeg Valve een flinke boete omdat Steam geen duidelijk refund-beleid had en dit in strijd was met de Australische wet. Inmiddels heeft Steam dit wél en dat wordt duidelijk ook gebruikt tijdens de Steam Summer Sale die recent van start is gegaan. Normaal gesproken krijgt Valve 75.000 hulpverzoeken per dag, maar op 28 juli kreeg het bedrijf er 228.722.Van die verzoeken had 90 procent betrekking op het terugvragen van het aankoopbedrag voor een game, wat neerkomt op 205.761 aanvragen. Als dat percentage representatief is voor de gehele Steam Summer Sale, zou Valve inmiddels ongeveer anderhalf miljoen refund-verzoeken hebben ontvangen sinds 22 juni. Dat lijkt veel, maar als je nagaat hoeveel games er in totaal op Steam verkrijgbaar zijn, valt het allemaal wel mee.Ondanks de enorme toename in hulpverzoeken valt het nog altijd mee hoe lang gamers wachten op een antwoord. Refund-verzoeken worden over het algemeen binnen 48 minuten tot anderhalf uur behandeld en het behandelen van andere hulpaanvragen duurt doorgaans 2,5 tot 15 uur. De Steam-klantenservice doet dus duidelijk zijn best om gamers tevreden te houden.