Vanavond LIVE: Post-E3 bijkomen met Tom, in het ultiem chille Stardew Valley?

De woensdagse stream van onze Tom is weer terug van weggeweest! Na alle E3 2017 drukte mag de Brabo vanavond weer bijkomen met zijn wekelijkse uitzending. Vanaf 21:00 zijn we weer te vinden op het GamersNET Twitch-kanaal, ditmaal met het voorheen nog beloofde Stardew Valley. Ultiem chill, zoals het hoort.





Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tot vanavond! Tom gaat vanaf 21:00 LIVE op het GamersNET Twitch-kanaal

Praat lekker mee over alles wat los en vast zit van de E3. De verwachtingen van games, de sfeer, feedback over onze verslaggeving: alles is welkom, allemaal onder het genot van Toms digitale boerderij.Wie weet trekken we er nog wat Amerikaans snoep bij, of schakelen we (bij aanwezigheid van energie) over naar een wat actievere titel, maar alles onder voorbehoud. Hopelijk tot vanavond!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!