Vierdelige vinylbundel van Cuphead is ultiem stijlvol, maar kost een flinke duit

Het hoge woord is eruit: Studio MDHR's veelbelovende platformer Cuphead gaat 29 september dan toch echt verschijnen, op Windows 10 en Xbox One. Om de release van de 'Disney aan de LSD'-indie helemaal legitiem te maken, zal ook een unieke editie van de soundtrack verschijnen. Niets minder dan een compleet in jaren-30 gestileerd Deluxe Vinyl Soundtrack van vier elpees, die ook nog eens een flinke duit kost.Het vierdelige vinylalbum kost de geÔnteresseerde zeker honderd dollar via de officiŽle retailer, het Britse iam8bit , en zal bovendien pas ergens in het derde kwartaal van dit jaar verstuurd worden naar de welbedeelde kopers. Daarbij wordt dan wel een digitale editie geleverd van de ruim drie uur aan klassieke cartoonmuziek.Deze specifieke soundtrack van Cuphead werd voorzien door de Canadese componist Kristofer Maddigan. Voorheen vooral bekend als drummer en percussionist, zal dit Maddigans eerste officiŽle soundtrack voor een game vormen. Uiterst psychedelisch, komisch en uiteraard ongekend hevig met klassieke percussie, precies zoals de gameplay van het intense spel betaamt.