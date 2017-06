Wolfenstein 2: The New Colossus duikt op bij Amazon

Bij de Duitse afdeling van Amazon is de game Wolfenstein 2: The New Colossos opgedoken. Een flinke tijd geleden gingen er al geruchten dat er een vervolg op Wolfenstein: The New Order in de maak zou zijn.Hoewel Bethesda nog niets over een mogelijk vervolg uit de doeken heeft gedaan, heeft het al regelmatig hints gegeven. Zo verscheen er, voorafgaand aan de Quake trailer tijdens de E3 van vorig jaar, kort een CMD-scherm waarin de titel New_Colossus vermeld stond. De game kende destijds nog geen releasedatum.Het vervolg wordt wederom gemaakt door MachineGames en uitgegeven door Bethesda. Volgens Amazon verschijnt Wolfenstein: The New Colossus op 27 oktober voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc. Tijdens de E3-perconferentie van Bethesda, maandag om 06:00 uur, zullen we ongetwijfeld meer horen.