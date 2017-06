Auteur : Leon Stougie maandag 12 juni 2017 om 06:22:06

Xbox One Backwards Compatiblity-programma uitgebreid met Xbox-games Twee jaar geleden werd het Xbox Backwards Compatibility-programma uitgerold, waarmee Xbox 360-games ook op de nieuwere Xbox One gespeeld kunnen worden. Inmiddels zijn er al meer dan 300 games aan het programma toegevoegd.



Maar gamers willen meer, aldus Xbox-baas Phil Spencer. Daarom wordt het Xbox Backwards Compatibility-programma ook uitgerold voor games van de eerste Xbox. Welke games er aan het programma meedoen, is nog niet bekend. Het programma moet eind 2017 uitrollen.