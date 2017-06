Auteur : Leon Stougie maandag 12 juni 2017 om 06:21:38

Xbox One X krijgt een prijskaartje van 499 dollar Hoewel de persconferentie van Microsoft werd gestart met de onthulling van de Xbox One X, bleef het nog even stil rondom de prijs. Vlak voor de afsluiting van de show werd het prijskaartje dan toch onthuld en dit blijkt in lijn te zijn met de eerdere gelekte informatie. De Xbox One X krijgt namelijk een prijskaartje mee van 499 dollar.



Wat de prijs in euro's zal zijn, is momenteel nog niet bekend. Een bedrag van 499 euro voor de Xbox One X lijkt voor de hand te liggen.



De Xbox One X ligt vanaf 7 november in de winkels.