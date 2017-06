Xbox pakt groots uit bij E3-persconferentie

Voor het eerst sinds jaren zal de E3-personferentie van Microsoft langer duren dan anderhalf uur. Phil Spencer, eindbaas van Xbox, heeft namelijk via Twitter laten weten dat het hele programma niet in de gebruikelijke tijdsduur past. Omdat de Amerikanen alles willen laten zien wat ze in huis hebben, is anderhalf uur niet genoeg.

Xbox briefing Sunday will likely run longer than our traditional 90 mins. For those recording just a heads up. #XboxE3

De persconferentie van Xbox belooft dus groots te worden. Naast een groot scala aan games zullen we ook meer te weten komen over Project Scorpio. Deze 4k-console moet niet de tegenhanger worden van de PlayStation 4 Pro van Sony, maar hem zelfs overtreffen. Xbox is duidelijk uit op de herovering van zijn dominante plek in het gamelandschap.De presentatie van Microsoft is aankomende zondag live te volgen bij GamersNET. De show begint vanaf 23:00 uur.