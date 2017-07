Absolution DLC voor CoD: Infinite Warfare verschijnt volgende week op PS4

De Absolution DLC voor Call of Duty: Infinite Warfare verschijnt volgende week. Dit pakket voegt vier nieuwe maps toe, waaronder het geliefde Resistance uit Modern Warfare 3. Ook introduceert de DLC 'Attack of the Radioactive Thing', een zombiemissie die volledig ge´nspireerd is door de jaren 50.Vanwege Activisions exclusiviteitsdeal met Sony verschijnt de DLC als eerste op de PlayStation 4. PS4-bezitters van Infinite Warfare kunnen vanaf 4 juli met de DLC aan de slag voor 15 euro, of kosteloos indien ze de Season Pass bezitten. Een releasedatum voor de pc- en Xbox One-versie wordt later onthuld.