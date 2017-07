Acteur in kwestie beweert dat GTA 6-lek nep is

Gisteren verschenen er hardnekkige geruchten dat Rockstar al hard aan het werk is metvoor GTA 6. Volgens een document heeft acteur Tim Neff de rol vanvoor het spel aan zijn CV toegevoegd, al is dit inmiddels aangepast. Neff laat vandaag weten dat hij geen idee heeft waar het document vandaan komt en dat dit nep is.Het gelekte document kwam oorspronkelijk van de website NeoGaf. In de verklaring van Neff geeft hij aan dat hij zelf in ieder geval niets te maken heeft met het gelekte document:

That isn't my page, account or resume. I don't even know that website. I worked on GTA 5 a long time ago and haven't done anything since.

Het kan natuurlijk nog steeds dat GTA 6 al in productie is gegaan, maar Tim Neff heeft er in ieder geval niets mee te maken. Rockstar houdt zich ondertussen stil en totdat we een officiŽle onthulling krijgen, blijft het nog allemaal koffiedik kijken.