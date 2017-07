Battlefield 1 en Titanfall 2 binnenkort naar Origin Access en EA Access

Electronic Arts heeft aangekondigd dat gebruikers van haar abonnementsdiensten Origin Access en EA Access met flink wat nieuwe toptitels aan de slag kunnen. Zo liet de uitgeverij weten dat Battlefield 1 Titanfall 2 , alle uitbreidingen voor Star Wars Battlefront en De Sims 4 (Digital Deluxe Edition) binnenkort worden toegevoegd aan de abonnementendienst. Ook kunnen bezitters nog voor de release van FIFA 18 aan de slag met een Play First Trial.De titels zullen tussen juli en september in de zogenaamde 'Vault' verschijnen. Vanaf vandaag kun je al aan de slag met de uitbreidingen van Star Wars Battlefront, in aanloop naar de release van het tweede deel in november. Xbox One-gebruikers mogen binnenkort ook aan de slag met de Play First Trials voor Madden NFL 18, NHL 18 en NBA Live 18. Origin Access en EA Access gelden al langer als de vaste abonnementsdiensten voor pc en Xbox One van Electronic Arts, waarbij je voor een vast bedrag toegang krijgt tot een groot scala aan toptitels. Voor 3,99 euro per maand of voor 24,99 per jaar krijg je toegang tot meer dan zeventig titels van EA, alsmede 10% korting op aankopen in Origin , EA's eigen game-platform.