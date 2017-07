Blizzard verklaart wijziging respawn-systeem Overwatch

patch note

Afgelopen donderdag verscheen een grote patch voor Overwatch. Deze introduceerde niet alleen de langverwachte Doomfist, maar voerde ook een grote verandering door in de respawns. Helaas riep de beschrijving van deze wijziging meer vragen dan antwoorden op.Blizzards ambigueluidde als volgt:

Adjusted the respawn timing to limit defensive stalling strategies when the offensive team has a clear advantage and plays aggressively.

principal designer

Gelukkig heeftScott Mercer inmiddels duidelijkheid verschaft op het officiŽle Blizzard-forum . Volgens hem had Overwatch reeds een syseem dat de respawn-tijd van een verdediger langzaam verhoogde wanneer er gedurende 30 seconden meer aanvallers dan verdedigers waren bij een objective.Voorheen bleef deze timer oplopen wanneer de aanvallers hun meerderheid behielden gedurende 90 seconden. De patch van eergisteren zorgt ervoor dat de toename al start na 15 seconden. Bovendien is de maximaal mogelijke tijdsverhoging opgeschroefd naar 75 seconden. Mercer legt uit:

Note that this timer doesn't immediately reset to 0 if the attackers temporarily leave the objective area due to something like avoiding a D.Va Self-Destruct or Mei Blizzard or otherwise no longer have a numerical advantage on the objective. The "attacker advantage timer" instead reverses and counts back down to 0.

Mercer gaf een voorbeeld om de werking van het systeem te illustreren: stel dat de aanvallers een meerderheid hebben gedurende tien seconden en deze vervolgens gedurende vijf seconden verliezen, dan staat de "attacker advantage timer" op 5 seconden. Zouden de aanvallers vervolgens na tien seconden weer de meerderheid veroveren, dan schiet de timer omhoog naar 15 seconden. Vervolgens begint de respawn-tijd van de verdedigers langzaam op te lopen.Het doel van dit gecompliceerde systeem is volgens Mercer heel simpel:

The end result is that stalling tactics involving defenders trickling in one at a time into the waiting weaponry of an entire enemy team on the objective should be less effective than before.