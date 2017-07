Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Nostalgie in een prachtig jasje | Review

Crash Bandicoot is terug en ziet er mooier uit dan ooit in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. De eerste drie games van de franchise hebben een flinke lik verf gekregen. Of het daar bij is gebleven lees je in de review.Lees de review