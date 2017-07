Daan en Tom bewaken burcht GamersNET, met bakken nieuws! | GamersNET RADIO #367

Terug van weggeweest in GamersNET Radio : onze uitloopridders DaniŽl en Tom ! Het Baard-en-Brabo duo houdt stand in burcht GamersNET, ook nu huisheer Peter overzees zit. De twee kuise krijgers bespreken hun week in games, maar ook de grootste nieuwtjes die de afgelopen zeven dagen langskwamen.

GamersNET Radio

iedere vrijdag live

tussen 16:00 en 17:00

Jullie mening is belangrijk

Denk aan discussie over de vergane glorie van Pokťmon GO , de gestaakte productie van de New Nintendo 3DS , maar ook de toenemende scepsis rondom het altijd uitgestelde Gran Turismo Sport , die nu zowaar een releasedatum heeft gekregen.Uiteraard vermelden de heren daarbij dat er tal van toffe prijsvragen lopen, en vermelden ze wat je de komende tijd van GamersNET verwachten mag.iste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Wordt ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl . Wij behandelen jullie verhalen, meningen en ervaringen maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is de (video)stream nog terug te vinden op ons Twitch-kanaal