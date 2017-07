Demoversie Mass Effect: Andromeda beschikbaar voor iedereen

Mass Effect: Andromeda was niet wat velen hoopten, deels vanwege de technische staat waarin de game bij de release verkeerde. De gratis proefversie voor EA Access-leden deed de game dan ook niet heel veel goed. Inmiddels zijn we vier maanden en heel patches verder, dus is de game er op technisch vlak heel anders aan toe.Om dat te bewijzen, heeft EA nu de deuren voor de eerdergenoemde proefversie voor iedereen op alle platforms geopend. Met de demo kun je Mass Effect: Andromeda tien uur lang uitproberen, zodat je kunt bepalen of de game tóch je tijd en geld waard is. Hierbij zijn er geen beperkingen over welke spelmodus je wilt uitproberen: zowel de singleplayer als de multiplayer staan voor je open. Uiteraard blijft je voortgang gewoon bewaard als je de game uiteindelijk aanschaft.Check de officiële Mass Effect-website voor de demo.