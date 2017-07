Doom viert update 6.66 met gratis weekend op Xbox en pc; PlayStation 4 volgende week

Doom werd alom geprezen door zowel pers als gamers, maar toch klonk er steevast één kritiekpunt: de multiplayer. Toch was dit juist het aspect waar Bethesda besloot DLC voor uit te geven. Inmiddels is de game al meer dan een jaar oud, dus heeft de uitgever nu besloten om alle uitbreidingen gratis te maken met update 6.66.Ook wordt de multiplayer als geheel op de schop genomen - en gereset. Spelers 'van de oude garde' krijgen een speciale badge om hun wapenfeit te herdenken, maar verliezen verder een groot deel van hun voortgang in de multiplayer. Wel is er een optie om een aantal vrijgespeelde items mee te nemen.De nieuwe multiplayer van Doom is niet langer afhankelijk van willekeur, maar gebaseerd op uitdagingen en het stijgen in level om nieuwevrij te spelen. Update 6.66 is inmiddels op alle platformen verschenen.Om de komst van de patch te vieren, is Doom dit weekend gratis te spelen op de Xbox One en pc. De gratis demo bevat de eerste twee levels van de singleplayer-campagne, alsook de gehele multiplayer. Daarnaast is de game voor de helft van de normale prijs te koop tijdens dit weekend: 15 euro. PlayStation 4-bezitters krijgen ook toegang tot een gratis weekend, maar moeten een weekje langer wachten: Doom is tussen donderdag 27 juli en zondag 30 juli gratis te spelen op Sony's console.