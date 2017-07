Doomfist eindelijk officieel aangekondigd als nieuwe Hero Overwatch

Al maanden lang hangt er een groot mysterie rond Overwatch. De naam Doomfist is in verschillende geruchten langsgekomen en toen we dachten dat hij eindelijk zijn debuut ging maken in de shooter, verscheen Orisa op het toneel. Nu heeft Blizzard eindelijk Doomfist bevestigd als 25e Hero voor Overwatch, maar helaas zonder de stem van Terry Crews. Doomfist valt in de categorie Offense en is gespecialiseerd in mÍlee, al heeft hij ook een Hand Cannon die op korte afstand behoorlijke schade aan kan richten. De rest van zijn aanvallen zijn bedoeld om je vijand te stunnen of van de map af te slaan. Seismic Slam doet dit beide, terwijl Rocket Punch vergelijkbaar is met Charge van Reinhardt. Ook de aanval Uppercut zorgt ervoor dat de vijand een behoorlijk eind wegvliegt en komt hij onderweg nog een muur tegen dan levert dat extra schade op.De Ultimate van Doomfist is Meteor Strike en zoals de naam het al zegt komt de beste man uit de lucht vallen om behoorlijk wat schade aan te richten. Overigens zorgt zijn passive skill The Best Defense ervoor dat hij met al zijn aanvallen langzaam een schild genereert. Doomfist is nu al te spelen in PTR op pc. Wanneer de sterke Afrikaan voor iedereen beschikbaar is, wordt nog bekendgemaakt.