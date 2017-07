Doomfist wederom genoemd in nieuwe Overwatch lore

De wereld kan altijd meer helden gebruiken, en Overwatch al helemaal. Al sinds de release van Blizzards populaire shooter blijft de naam Doomfist opdoemen als een potentiŽle nieuwe legende om ooit te kunnen spelen in het spel. Hardnekkige geruchten over Terry Crews als Doomfist stemacteur doen al langer de ronde, en nu blijkt Blizzard wederom iets te teasen over de nieuwe Hero in de game...In een nieuw stuk Overwatch lore op de officiŽle website wordt meer verteld over een zeer specifieke ontsnappingspoging. Het verhalende stuk duikt dieper in op de aanval op Numbani, die maanden geleden al leidde tot de onthulling van Orisa, de meest recentelijke toevoeging aan de shooter. Een zogenaamde nieuwsbron geeft aan dat het illustere Talon achter de aanval zat, voornamelijk om een crimineel genaamd Akande Ogundimu vrij te krijgen. En ja, dan raad je het al: Ogundimu staat in de wereld van Overwatch beter bekend als Doomfist.Tijdens de aanval in Numbani is Ogundimu wel degelijk vrijgekomen, en heeft hij zijn eigen Doomfist-wapen terug weten te winnen, zo melden de bronnen.Niet alleen zijn we daarmee verzekerd van Doomfists eigen naam, maar lijkt hij zich inderdaad klaar te maken voor actie. De kans is dus groot dat we binnenkort meer horen (of zien) van Doomfist. Al helemaal gezien het feit dat Blizzard een strakkererondom nieuwe speelbare helden wil hanteren, en Orisa alweer even geleden verschenen is.Wordt jij al warm van een nieuwe Hero in Overwatch? En lijkt Terry Crews je een aangename en enthousiaste stem om terug te horen in de shooter? Wij staan in ieder geval schrap voor meer nieuws over Doomfist in de komende tijd...