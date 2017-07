Auteur : Tom Kauwenberg vrijdag 7 juli 2017 om 13:42:07 EDGE 6D racesimulatiestoel treedt in verkoop, maar kost een flinke duit Bron: Gforcefactory



Deze racestoel, die game-getrouw schudt, tilt en kantelt, moet uitermate geschikt zijn voor de echte simulatieliefhebber. Een liefhebber die bovendien ook niet al krap bij kas zit. Het afnemen van je eigen EDGE 6D begint immers bij de adviesprijs van 6.995 euro.





Voor de bijna zevenduizend ballen krijg je het basispakket van de EDGE 6D thuisgestuurd, enkel en alleen voor privégebruik. Middels een eigen



GN "Die Hard"



972 posts GN "Die Hard"972 posts Echter zal geen mens het kopen denk ik. [Voor echt puur alleen thuis gebruik] Misschien gaaf om eentje op GNHQ te zette hahaha. Ow wacht peet is op vakantie he. Kak, Dit nieuwtje had voordat hij zn vakantie heeft geboekt uit moeten komen hahaha Superrrrr gaafEchter zal geen mens het kopen denk ik. [Voor echt puur alleen thuis gebruik] Misschien gaaf om eentje op GNHQ te zette hahaha. Ow wacht peet is op vakantie he. Kak, Dit nieuwtje had voordat hij zn vakantie heeft geboekt uit moeten komen hahaha Gepost door Tom op vrijdag 7 juli, 2017 om 14:17:04

Eindredacteur



12044 posts Eindredacteur12044 posts Ik heb zeer vriendelijk onze interesse richting Gforcefactory gespeeld. Review samples zullen niet bestaand zijn en zelf kunnen we dit niet zomaar betalen, maar het lijkt me ontzettend gaaf om dit een keer namens GamersNET te mogen testen/reviewen. Kan een toffe video opleveren.