Final Fantasy XV's Regalia komt naar Forza Horizon 3

supercharged





In Final Fantasy XV spenderen Noctis en zijn vrienden veel tijd in de Regalia. Dat is te begrijpen, want dankzij zijn 7,2 literV12-motor heeft dit scheurmonster een maximum van 536 pk. Dankzij een samenwerking tussen Square Enix en Microsoft kun je binnenkort ook het AustraliŽ van Forza Horizon 3 onveilig maken met de Regalia.Iedereen die Forza Horizon 3 of Final Fantasy XV vůůr 1 augustus speelt, krijgt de Regalia helemaal gratis. Forza Horizon 3-spelers ontvangen de auto via het in-game berichtensysteem, terwijl FFXV-spelers een code ontvangen die ze later kunnen verzilveren. Meer informatie over deze actie vind je op de Forza Motorsport-website