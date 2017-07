Franse tak Amazon lekt Battlefield 1 Revolution Edition uit

Het is niet de eerste keer dat er op Amazon per abuis een gamepagina iets te vroeg online gezet wordt. Ditmaal is het de Franse tak van de webwinkel die de Revolution Edition van Battefield 1 op de website had gezet. Inmiddels is de game echter niet meer op de website terug te vinden.De Revolution Edition van Battlefield 1 bevat naast de vorig jaar verschenen basisgame ook de vier uitbreidingen voor Battlefield 1. Van deze uitbreidingen is tot nu toe enkel de eerste, They Shall Not Pass, daadwerkelijk verschenen. De tweede uitbreiding, In the Name of the Tsar , zal in september verschijnen.Volgens Amazon France zal Battlefield 1 Revolution Edition op 22 augustus verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Dit is, vermoedelijk niet geheel toevallig, de dag na EA's liveshow bij de Gamescom.